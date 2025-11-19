همزمان با سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در تالار مرکزی ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در این آیین با بیان اینکه تعالی استان با روش‌های علمی و مشورت با صاحبان علم و اندیشه محقق خواهد شد، گفت: از توان صاحبان خرد و اندیشه در هر گروه سنی و جناحی بهره خواهیم گرفت.

مهدی یونسی رستمی با تاکید بر اینکه زمان گفتار درمانی به سر آمده، دانایی در عمل را موجب توسعه پایدار مازندران دانست، افزود: مدیریت پسماند، توسعه گردشگری، تقویت بخش‌های اقتصادی استان در مدیریت جدید با پشتوانه‌های علمی در حال انجام است.

وی ادامه داد: از هر طرحی که پیشرفت استان را تسریع و تسهیل کند استقبال می‌کنیم.

مرضیه فلاح کردی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز گفت: تلاش شد در این آیین با قدردانی از تعدادی از کتابخوانان برتر در گروه‌های مختلف سنی خانواده‌های کتابخوان، کتابخوان‌های پیشکسوت و خیران حوزه کتاب، فرهنگ مطالعه در کشور تقویت شود.

وی ابراز امیدواری کرد: کتابخانه مرکزی دیجیتال ساری تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

این کتابخانه شامل بخش های مختلفی چون نسخ خطی، کتابخانه صوتی و کتابخانه ویژه نابینایان و کم بینایان است.

گزارش از دیوارگر