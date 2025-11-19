پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه چین به ممنوعیت واردات محصولات آبزی از ژاپن واکنش نشان داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، خانم مائونینگ در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش چین به تعلیق واردات محصولات آبزی از ژاپن گفت: اظهارات نادرست نخست وزیر ژاپن، به شدت خشم افکار عمومی چین را برانگیخته و در شرایط فعلی، حتی اگر محصولات آبزی ژاپن به چین صادر شود، بازاری برای آن وجود نخواهد داشت.
این دیپلمات چینی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم گفت: ژاپن قول داده بود که به مسئولیتهای نظارتی بر محصولات آبزی صادراتی به چین عمل کند و کیفیت و ایمنی این محصولات را تضمین کند، این پیششرط صادرات محصولات آبزی ژاپن به چین است، با این حال، ژاپن در حال حاضر نتوانسته است موارد فنی وعده داده شده را ارائه دهد.
چین در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر ژاپن که گفته بود اگر چین به تایوان حمله کند، ژاپن آن را تهدیدی علیه خود قلمداد کرده و مقابله نظامی خواهد کرد روابط خود با این کشور را محدود کرده است.
علاوه بر برخی ممنوعیتها در تجارت با ژاپن، وزارت آموزش و پرورش چین درباره تحصیل در ژاپن به شهروندان خود هشدار داده است.
وزارت آموزش و پرورش چین تأکید کرده است: شرایط امنیتی و محیط تحصیلی در ژاپن مناسب نیست و سطح خطر پذیری برای اتباع چینی مقیم این کشور بالا رفته است.
این وزارتخانه به دانشجویانی که اکنون در ژاپن تحصیل میکنند یا قصد دارند بهزودی برای ادامه تحصیل به این کشور سفر کنند، توصیه کرده بهطور جدی وضع امنیت محلی را پیگیری کرده و با احتیاط برای برنامههای تحصیلی خود در ژاپن تصمیمگیری و برنامهریزی کنند.
وزارت فرهنگ و گردشگری چین هم به مسافران چینی هشدار داده از سفر به ژاپن خودداری کنند.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از هفت ونیم میلیون گردشگر چینی به ژاپن سفر کردهاند و در صورت اجرایی شدن محدودیت ها، میتواند تاثیر زیادی بر صنعت گردشگری ژاپن داشته است.