به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شرکت کنندگان در این اردو بازیکنانی از استان های یزد، آذربایجان شرقی، مرکزی، اصفهان، تهران و منطقه آزاد کیش بودند و خود را برای حضور در مسابقات جهانی هند آماده کردند.

محسن غلام نژاد مربی تیم ملی اسکواش بزرگسالان گفت: قرار است دو نفر خانم و دو نفر آقا در مسابقات جهانی هند شرکت کنند.

الهام رمضانی سرمربی اسکواش بانوان نیز سطح آمادگی جسمانی بازیکنان زن حاضر در این اردو را مطلوب ارزیابی کرد.