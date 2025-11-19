به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به همت فرمانداری سردشت همایش باستان‌شناسی و نشست تخصصی پیرامون ثبت جهانی تپه باستانی ربط برگزار می‌شود.

این همایش ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، باستان‌شناسان، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان به این حوزه در سالن همایش‌های ۷ تیر سردشت برگزار خواهد شد.

این همایش با هدف بررسی باستان‌شناسی و تخصصی پیرامون ثبت جهانی تپه باستانی ربط با عنوان دروازه‌ای برای جهانی شدن اجرا می‌شود.