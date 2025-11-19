نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، بر اولویت‌بخشی به مسئله حفظ و نگهداری راه‌ها همچون مسئله آب و انرژی تأکید کرد و خواستار افزایش مشارکت اجتماعی، از جمله مشارکت خیریه‌ها، در حوزه فرهنگ‌سازی ترافیک و راه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، حفظ و حراست از راه‌ها در گذشته را مسئله‌ای دانست که مردم و بسیج در آن مشارکت داشته‌اند و بر این موضوع تاکید کرد که می‌توان در این حوزه، مشارکت مردمی را بیش از این جلب کرد.

وی افزود: بلوغ اجتماعی باید به گونه‌ای افزایش یابد که خیریه‌ها نیز در زمینه ترافیک و حمل و نقل مشارکت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به اینکه راه یکی از موقوفات ارزشمند کشور است، این زیرساخت‌ها را سرمایه‌های ملی خواند و ادامه داد: فرهنگ ما وجوه تمایز و تمدنی با فرهنگ غربی دارد که باید احیا شود.

وی در ادامه، مسئله راه را یکی از اولویت‌های اصلی همچون تأمین آب و ناترازی انرژی دانست و تاکید کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، درخواست‌های حوزه راهداری پیگیری شود.

امام جمعه زنجان کار فرهنگ‌سازی را امری درازمدت توصیف کرد و گفت: برای تحقق آن، باید از ظرفیت‌های آموزش و پرورش، نخبگان، پلیس، اصحاب هنر، رسانه و فرهیختگان بهره برد.

کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند اصلاح فرهنگ رانندگی است

اصغر اسماعیلی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به روند کاهشی تلفات جاده‌ای در استان، گفت: حتی یک کشته در تصادفات جاده‌ای نیز آمار بالایی است و اگر ما بتوانیم جان یک انسان را نیز نجات دهیم، توانسته‌ایم در راستای رسالت خود عمل کنیم.

وی ضمن اعلام آمادگی این اداره کل برای شروع عملیات راهداری زمستانی گفت: خلق ایمنی در سفر و تسهیل‌گری برای کاربران جاده‌ای از نتایج اقدامات راهداری است.

مدیرکل در پایان عنوان کرد: موضوع ایمنی جاده‌ها نه تنها به این اداره، بلکه به کاستی‌هایی که در فرهنگ رانندگی در کشور وجود دارد، باز می‌گردد و نیازمند فرهنگ‌سازی جدی در این حوزه است.