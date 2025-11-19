مدیرعامل سازمان باز آفرینی شهری کشور گفت: حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های حاشیه شهر‌ها و بافت‌های فرسوده و ناکارامد زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالرضا گلپایگانی در همایش حکمرانی و مدیریت شهری مراغه افزود: از این جمعیت حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سکونت گاه‌های غیر رسمی حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند.

وی اضافه کرد: وسعت سکونتگاه‌های غیر رسمی، فرسوده و حاشیه شهر‌ها حدود ۱۸۰ هزار هکتار است.

مدیرعامل سازمان باز آفرینی شهری کشور افزود: در بهسازی و نوسازی بافت‌های نا کارآمد توجه به توانمند سازی اهالی از نظر اجتماعی و درآمد در اولویت است.

وی گفت: توسعه شهر‌ها و اجرای موفق طرح‌های بازآفرینی نیازمند مشارکت همگانی به خصوص روشنفکران جامعه است.

گلپایگانی افزود: در خصوص باز آفرینی اقدامات خوبی انجام شده و در خصوص احیای بنا‌های تاریخی طرح‌های خوبی در حال اجرا است.

فرماندار مراغه هم گفت: برگزاری این همایش فرصتی برای افزایش ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه برای توسعه شهر‌ها و جوامع است. امین امینیان افزود: امروز دانشگاه‌ها ظرفیت برای برنامه ریزی برای سوق دادن شهر‌ها به توسعه و پیشرفت روز جهانی است.

وی اظهار کرد: در جامعه جهانی حکمرانی به عنوان یک اصل کارآمد جایگزین مدیریت سنتی برای اداره شهر‌ها و کشور‌ها تبدیل شده است. امینیان افزود: از طریق حکمرانی مشارکت شهروندان در اداره شهر‌ها و توسعه آتی جوامع است.