به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس حوزه علمیه آبادان در همایش امر به معروف و نهی از منکر گفت: طبق دستور قرآن و سیره عملی ائمه اطهار (س)، فرد مومن باید همیشه برای احیای امر به معروف و ایستادن در برابر منکر در صحنه حضور داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین عسکری افزود: مردم ولایت مدار و متدین آبادان با حضور در این همایش اعلام کردند طبق سیره قرآن کریم و سیره عملی حضرت زهرا (س) و فرزندان بزرگوارش برای احیای امر به معروف در صحنه هستیم و در مقابل منکر در هر بخش و فضایی قرار می‌گیریم و با منکر مقابله خواهیم کرد.

او ادامه داد: امیدواریم با حضور مومنان در صحنه همه منکر‌ها از جامه اسلامی حذف و معروف‌ها حاکم شوند.

همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور اقشار مختلف مردم، بسیجیان، شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر ادارات و حوزه‌های مقاومت در سینما نفت آبادان برگزار شد.