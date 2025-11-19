به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در جلسه شورای اداری چالدران که با حضور فرماندار و نماینده مردم در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: با تأکید استاندار مبنی بر توزیع عادلانه خدمات و رفع محرومیت، زیرساخت‌های ارتباطی چالدران در اولویت نخست برنامه‌های راهداری استان قرار گرفته است.

شکری راه را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی دانست و گفت: تاکیدات ویژه استاندار در حوزه اقتصاد، ما را بر آن داشته تا موضوع بازگشایی بازارچه مرزی چالدران را با جدیت دنبال کنیم تا به تقویت معیشت مردم منطقه کمک شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهار کرد: در محور‌های خوی–چالدران و خوی–چایپاره اخذ مجوز‌های لازم برای تعریض مسیر‌ها انجام شده و عملیات خط‌کشی و نصب تابلو‌های ایمنی با هدف افزایش ایمنی و معرفی بهتر این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری ۴ کیلومتر از محور چالدران–خوی و ۴ کیلومتر از محور چالدران–چایپاره آسفالت شده و تمامی بخش‌های نیازمند روکش آسفالت در این دو مسیر نیز سال آینده به‌طور کامل اجرا خواهد شد.

شکری همچنین از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه پل قرغبلاغ با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پل به عنوان یکی از پروژه‌های مهم منطقه، نقش مؤثری در ایمنی محور‌های ارتباطی خواهد داشت.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران برای احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در چهار محور مهم چالدران را از برنامه‌های محوری اداره کل عنوان کرد و گفت: این مجتمع‌ها زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار هستند و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.

مدیرکل راهداری با بیان اینکه ۷.۸ کیلومتر راه روستایی این شهرستان در سال جاری آسفالت شده است، افزود: پروژه ۲.۷ کیلومتری محور روستایی قراغل نیز در حال اجراست و ۳.۸ کیلومتر باقیمانده محور بابالو نیز در صورت مساعد بودن هوا امسال یا سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به نهایی شدن چند قرارداد جدید آسفالتی برای سال آینده خاطرنشان کرد: هدف این است که سطح بهره‌مندی روستا‌های چالدران از راه مناسب به سطح مطلوب و پایدار برسد.

شکری افزود: با توجه به وجود چند معدن فعال در این شهرستان، از ظرفیت مشارکت معادن در بهسازی و نگهداری راه‌ها نیز استفاده خواهد شد تا روند توسعه با سرعت بیشتری دنبال شود.