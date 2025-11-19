لرستان میزبان چهار لاله فاطمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان از تشییع پیکر چهار شهید گمنام در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان، اعلام کرد: همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان لرستان میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.
سرهنگ سپهدارنیکروش با اشاره به برنامههای ستاد استقبال از کاروان شهدای گمنام گفت: این دو شهید والامقام در قالب دو کاروان مجزا تحت عنوان لالههای فاطمی در سراسر استان تشییع خواهند شد تا مردم شهیدپرور لرستان بتوانند در شهرهای مختلف با برپایی مراسمهای وداع و تشییع، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کنند.
سرهنگ نیکروش افزود: مراسمهای معنوی وداع و تشییع شهدای گمنام در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد و حضور گسترده مردم نشاندهنده پایبندی آنان به فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی در پایان تأکید کرد: این آیینها فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی معنوی مردم از فیض حضور قهرمانان دفاع مقدس و یادآوری رشادتهای آنان در پاسداری از انقلاب اسلامی خواهد بود.