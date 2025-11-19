پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران پس از بازدید از ظرفیتهای شهرستان دزفول گفت: زیرساختهای این شهرستان برای برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات ترای اتلون فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاظم حججی در نشست هیات ترای اتلون دزفول بیان کرد: مسابقاتی در گذشته در دزفول برگزار شده و زیرساختهای برگزاری اردوی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به علت دمای مطلوب دزفول در این فصل فراهم است.
وی ادامه داد: امکانات عالی است و وضعیت نسبت به قبل بهتر شده، عوامل و مسوولان شهرداری نیز به کمک هیات آمدند که قابل قدردانی است.
حججی اظهارکرد: برای سالهای آینده نیز در دزفول برنامههایی خواهیم داشت تا هم دزفول معرفی شود و هم از امکاناتی که فراهم شده برای توسعه ورزشهای سه گانه در کشور استفاده شود.
وی افزود: دزفول از بعضی استانها نیز در این ورزشها فعالتر است و برنامههای خوبی برای آینده دارد، میتوان از طریق فدراسیون رشد جهش واری در این استان ایجاد کنیم.
رئیس فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی گفت: ترای اتلو از رشتههای شنا، دوچرخه سواری و دومیدانی تشکیل شده که همه مردم باید این ورزشها را بلد باشند، زیرا در مواقع ضروری جان افراد را نجات خواهد داد.
وی افزود: دزفول با وجود پیشکسوتان زیادی که در این رشتهها دارد حرفها برای گفتن دارد، امکانات شهری باید برای رشد این رشته به کار گرفته شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست گفت: ورزشهای سه گانه میتواند جایگاه خود را در شهرستان پیدا کند، اگر در این خصوص به مردم اطلاعرسانی شود استقبال خوبی خواهد شد، شهرداری و شورا نیز همیشه برای رشد ورزشهای عمومی آماده همکاری هستند.