پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: رویدادهایی همچون «روستاآباد» میتواند زمینهساز تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه» در مناطق روستایی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی بابایی کارنامی در حاشیه بازدید از نمایشگاههای «روستاآباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده»، این رویداد را فرصتی برای تقویت کارآفرینی، افزایش درآمد مردم و ارتقای کیفیت زندگی دانست.
وی با تأکید بر نقش این نمایشگاهها در موفقیت مهاجرت معکوس، افزود: نمایشگاه روستاآباد توانمندیها و استعدادهای مردم و جوانان را در قالبهای گوناگون به نمایش میگذارد و با حمایتهای دولت، برای افزایش درآمد مردم و ایجاد اشتیاق برای زندگی بهتر، اثربخشی بالایی دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه میتواند اقدامات و تجربیات موفق را در قالب «هر خانه یک کارخانه» به نمایش بگذارد و با توجه به فرهنگ و سنت مازندران، اشتیاق مردم به زندگی بهتر را افزایش دهد.
گفتنی است نمایشگاههای روستاآباد و رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده تا ۳۰ آبانماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مازندران واقع در قائمشهر میزبان بازدیدکنندگان است.