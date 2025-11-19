مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان قم از تشییع پیکر‌های مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس در روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان در نشست خبری گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، پیکر‌های مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه سوم آذر از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع می‌شوند.

سرهنگ منوچهر ذوالفقاری با بیان اینکه از هفت شهید، پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام در قم به خاک سپرده می‌شوند افزود: این سه لاله فاطمی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بوستان شهرک شهید زین‌الدین و مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه (س) به خاک سپرده می‌شوند.