به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در پی عقد تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای بند «ت» ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص حوزه اقتصاد رقومی، دکتر محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از نهایی‌شدن و تأیید اسناد حرفه‌ای هوش مصنوعی و پنج فناوری کلیدی اقتصاد رقومی خبر داد؛ اسنادی که با تصویب آن‌ها، مسیر توسعه مهارت‌های دیجیتال کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است.

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام تصویب مجموعه استانداردهای ملی مهارت‌آموزی مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور دیجیتال، این دستاورد را یکی از گام‌های بنیادین در اجرای تفاهم‌نامه میان وزارت ارتباطات و وزارت کار دانست؛ تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن تربیت گسترده نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد رقومی و ایجاد زیرساخت مهارتی لازم برای آینده دیجیتال کشور است.

وی با توضیح اینکه پژوهشگاه در چارچوب این تفاهم‌نامه دو پروژه را طراحی و اجرا کرده است، گفت: پروژه تدوین اسناد حرفه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و پروژه تدوین اسناد حرفه‌ای در پنج فناوری کلیدی اقتصاد رقومی شامل اینترنت اشیا، امنیت سایبری، بلاکچین، رایانش ابری و واقعیت مجازی و افزوده. این دو پروژه با هدف شناسایی مشاغل نوظهور، تحلیل نیازهای آینده اقتصاد دیجیتال و طراحی استانداردهای جامع مهارتی به اجرا درآمده است و امروز با تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وارد فاز اجرایی ملی شده‌اند.

شیخی با اشاره به حجم گسترده خروجی‌های پروژه پنج فناوری نوظهور تأکید کرد که در این پروژه برای هر فناوری، مجموعه کاملی از سه دسته استاندارد مهارتی تدوین شده است که شامل ۱۵۰ استاندارد شایستگی، ۱۵۰ استاندارد ارزشیابی و ۱۵۰ استاندارد آموزشی است. به گفته وی، این ۴۵۰ سند، یکی از جامع‌ترین بسته‌های استاندارد مهارت‌آموزی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند پیش‌نیاز توسعه مشاغل نوین و حرفه‌های آینده‌نگر در حوزه اقتصاد رقومی باشد.

رئیس پژوهشگاه در ادامه به روند تدوین استانداردهای هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت یازده استاندارد شایستگی و ارزشیابی سطح ۳ در حوزه هوش مصنوعی که توسط متخصصان پژوهشگاه طراحی شده بود، پس از طی مراحل کارشناسی به تصویب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رسیده است. او این استانداردها را «زبان مشترک ملی» برای تربیت نیروی انسانی متخصص در هوش مصنوعی دانست و افزود که این اسناد زیرساختی ضروری برای توسعه آموزش‌های حرفه‌ای، آزمون‌های استاندارد و نظام اعتباربخشی تخصصی در کشور هستند.

شیخی با بیان اینکه این دستاورد حاصل همکاری مؤثر و هم‌افزایی نهادهای مسئول در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی است، گفت: این پروژه‌ها که با وجود محدودیت‌ها و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده‌اند، نه‌تنها بخشی از اهداف میان‌مدت برنامه هفتم توسعه را محقق کرده‌اند، بلکه جایگاه وزارت متبوع و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌عنوان نهاد پیشران تحول دیجیتال در سطح ملی تقویت کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد که پژوهشگاه ارتباطات حرکت خود را در مسیر تربیت نیروی متخصص، توسعه مهارت‌های دیجیتال و پشتیبانی از فناوری‌های نوظهور با قدرت ادامه خواهد داد و تصویب این اسناد، آغاز فصل تازه‌ای در توسعه مهارت‌های آینده کشور است.