تغییر ورزشگاه دو مسابقه جام حذفی فوتبال
ورزشگاه دو مسابقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاههای فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقه دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان شنبه اول آذر به جای ورزشگاه تختی آبادان در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار میشود.
این تغییر ورزشگاه به درخواست باشگاه استقلال خوزستان و موافقت سازمان لیگ صورت گرفت.
همچنین دیدار دو تیم خیبرخرم آباد و کیا تهران شنبه اول آذر به جای ورزشگاه تختی خرم آباد در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار میشود.