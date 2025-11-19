به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقه دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان شنبه اول آذر به جای ورزشگاه تختی آبادان در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار می‌شود.

این تغییر ورزشگاه به درخواست باشگاه استقلال خوزستان و موافقت سازمان لیگ صورت گرفت.

همچنین دیدار دو تیم خیبرخرم آباد و کیا تهران شنبه اول آذر به جای ورزشگاه تختی خرم آباد در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار می‌شود.