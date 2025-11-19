فرماندار شوش با اشاره به نگرانی کارگران شرکت هفت تپه نسبت به تلاش صاحبان پیشین بخش خصوصی این شرکت برای فروش برخی املاک و داریی‌های آن گفت: کارگران نگران نباشند، اجازه دست درازی به دارایی‌های هفت تپه را نمی‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری پور در بازدید سرزده از شرکت هفت تپه شوش، با بیان اینکه شورای تامین شهرستان شبانه روز پیگیر حل مسایل این شرکت است، تاکید کرد: تلاش‌های گسترده‌ای برای حراست از املاک شرکت هفته تپه در هفته‌های اخیر انجام شده و در روز‌های آینده خبر‌های خوشی در این رابطه به کارگران این شرکت خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مسایل هفت تپه محدود به این شرکت نیست، افزود: هفت تپه به دلیل قدمت، جایگاه و نیروی کارگری کارآمد، قلب صنعت خوزستان است و کمک به این شرکت اهمیت مضاعف دارد.

حل مسایل هفت تپه نیاز به انسجام میان مدیران و کارگران شرکت دارد

فرماندار شوش، تقویت و حراست از اتحاد بخش کارگری و مدیریتی هفت تپه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: مدیران و کارگران هفت تپه باید برای حل مسایل یک دل باشند و مسایل شرکت را درون خود حل کنند.

وی شرکت هفت تپه را از افتخارات صنعت ایران دانست و ادامه داد: استاندار خوزستان تذکر لازم برای حل مسایل هفت تپه را صادر کرده است و همه مسوولان استان و شهرستان برای حل مسایل این شرکت در کنار کارگران هفت تپه قرار دارند.

روند رو به رشد تولید در هفت تپه باید حفظ و تقویت شود

صبری پور با اشاره به عبور شرکت هفت تپه از مسایل و بازگشت تولید در این شرکت طی چند سال اخیر گفت: عبور از مسایل پیچیده این شرکت جز با همراهی مسوولان، درایت مدیران شرکت و جامعه کارگری هفت تپه ممکن نبود.

وی با بیان اینکه روند رو به رشد تولید سال‌های اخیر در شرکت هفت تپه باید حفظ و تقویت شود، افزود: افزایش ظرفیت تولید، توسعه صنایع تبدیلی و رونق اقتصادی در هفت تپه از جمله اولویت‌هایی است که نقش کلیدی در ارتقای شرایط رفاهی کارگران این شرکت و شهرستان خواهد داشت.