به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این کارگاه واکاوی عکاسانه زندگی، جنگ و روایت با جستجوی ساز و کار زبان و مفاهیم ضمنی در هنر عکاسی جنگ و بحران و نقش هنر عکاسی در تولید روایت در جنگ‌های مدرن امروزی مورد بررسی قرار گرفت.

روایت به عنوان زبان فهم انسان از محیط بیرون و ادراک انسانی از هستی که به اتفاقات پیرامون زندگی بشر معنی می‌دهد و بخش مهمی از هر بحران با هدف آگاه کردن جامعه است موضوعی بود که در این کارگاه به همراه ارائه عکس‌هایی از اتفاقات اخیر در جنگ ۱۲ روزه مطرح و معرفی شد.

همچنین اهمیت روایت درست و حرفه‌ای از جنگ و جایگاه مهم آن در جهان امروز در قالب آثار عکس که روایت کننده موضوع باشد از مواردی بود که در این کارگاه ارائه گردید.

«زندگی در جنگ» عنوان سلسله کارگاه‌های عکاسی است که با هدف روایت جنگ ۱۲ روزه در قالب عکس به همت خانه عکاسان حوزه هنری در کشور برگزار می‌شود که در همین راستا بیش از این نیز این کارگاه در کرمانشاه، اهواز، تهران، مشهد، کاشان و تبریز برگزار شده بود که ارومیه میزبان هشتمین دوره از این کارگاه عکاسی در سالن حوزه هنری آذربایجان غربی بود.