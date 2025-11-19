به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی با اهدای تقدیرنامه، حمایل ویژه خادمی حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی ع و هدایایی معنوی، از مداح و پیرغلام حسینی (علیه السلام) حاج عباسعلی مرادی پیر غلام نود ساله خرم آبادی به پاس سال‌ها خدمت در حوزه مداحی و خادمی قرآن، عترت و مجالس مذهبی قدر دانی شد.

مداح و پیرغلام حسینی (علیه السلام) حاج عباسعلی مرادی متولد ۱۳۱۴ هجری شمسی با بیش از ۹۰ سال سن، در روستای تجره گله دار از توابع بخش مرکزی خرم آباد متولد شده و در همان ایام نوجوانی شروع به مداحی و روضه خوانی و قرائت قرآن نموده است.

وی در دوران قبل از انقلاب اسلامی اقدام به تهیه و توزیع نوار‌های سخنرانی امام راحل و عظیم الشان نموده و از یاران شهید محراب ایت الله مدنی رحمه الله علیه بوده است.

این پیرغلام حسینی (علیه السلام) نود ساله، توفیق حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و شرکت در عملیات بیت المقدس را داشته است.

روضه خوانی در جلسات روضه‌های خانگی، برگزاری جلسات ثابت و خانگی قرآن کریم، مؤذنی در مسجد امام رضا (ع) و سال‌ها حضور و خادمی در جلسات مذهبی هیئت یا زهرا (س) و جلسات قرآن و نماز‌های جماعت و جمعه از دیگر فعالیت‌های حاج عباسعلی مرادی است.