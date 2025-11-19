تکریم از پیر غلام نود ساله خرم آبادی
به همت نمایندگی بنیاد دِعبِلِ خُزاعی استان لرستان از حاج عباسعلی مرادی پیر غلام نود ساله خرم آبادی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در مراسمی با اهدای تقدیرنامه، حمایل ویژه خادمی حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی ع و هدایایی معنوی، از مداح و پیرغلام حسینی (علیه السلام) حاج عباسعلی مرادی پیر غلام نود ساله خرم آبادی به پاس سالها خدمت در حوزه مداحی و خادمی قرآن، عترت و مجالس مذهبی قدر دانی شد.
مداح و پیرغلام حسینی (علیه السلام) حاج عباسعلی مرادی متولد ۱۳۱۴ هجری شمسی با بیش از ۹۰ سال سن، در روستای تجره گله دار از توابع بخش مرکزی خرم آباد متولد شده و در همان ایام نوجوانی شروع به مداحی و روضه خوانی و قرائت قرآن نموده است.
وی در دوران قبل از انقلاب اسلامی اقدام به تهیه و توزیع نوارهای سخنرانی امام راحل و عظیم الشان نموده و از یاران شهید محراب ایت الله مدنی رحمه الله علیه بوده است.
این پیرغلام حسینی (علیه السلام) نود ساله، توفیق حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل و شرکت در عملیات بیت المقدس را داشته است.
روضه خوانی در جلسات روضههای خانگی، برگزاری جلسات ثابت و خانگی قرآن کریم، مؤذنی در مسجد امام رضا (ع) و سالها حضور و خادمی در جلسات مذهبی هیئت یا زهرا (س) و جلسات قرآن و نمازهای جماعت و جمعه از دیگر فعالیتهای حاج عباسعلی مرادی است.