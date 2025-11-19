وزیر کشور از بازگشت حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی به کشورشان خبر داد، اما تأکید کرد حدود ۶ میلیون اتباع بیگانه در کشور حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، اسکندر مومنی در حاشیه جلسه هیئت دولت درمورد بازگشت اتباع غیر مجاز خارجی گفت: تا این لحظه حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی بازگشت داده شده‌اند و طبق آمار‌ها در حال حاضر ۶ میلیون اتباع در کشور حضور دارند.

مومنی افزود: این حرف همیشگی من است که ما مهاجر ستیز نیستیم و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی زیادی با کشور‌های همسایه داریم، ولی ظرفیت کشور واقعا بیش از این نیست و هر کشوری هم ضوابط خودش را دارد. این افرادی که غیرمجاز در کشور حضور دارند، باید به هر حال به کشور خود برگردند. حدود ۷۰ درصد این یک و نیم میلیون نفر به صورت خود معرف، اقدام به بازگشت کردند.

وزیر کشور با بیان اینکه وضعیت امنیت مرز‌ها مناسب است اظهار داشت: وضعیت امنیت کشور نیز نسبت به سال گذشته در عموم شاخص‌ها بهتر است.

مومنی تصریح کرد: در زمینه امنیت مرز‌ها نیز، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. منظور از انسداد مرز‌ها فقط اقدامات فیزیکی و ایجاد دیوار نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و عملیاتی مدنظر است.

وی با اشاره به این که همه شاخص‌های امنیتی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ بهبود یافته است افزود: رئیس‌جمهور نسبت به اختیارات استانداران نگاه ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: درمورد اختیارات استانداران بخش که در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور ـ مانند اصل ۱۲۷ قانون اساسی ـ قرار داشت، تفویض شده است. روند افزایش اختیارات ادامه دارد و همین گفتمان واگذاری اختیارات موجب شده است استانداران نگاه خود را از محدوده استان فراتر ببرند و به همکاری با استان‌های همجوار و حتی کشور‌های منطقه توجه کنند.

وزیر کشور افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما و وزارت امور خارجه، دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای است. دیروز و امروز اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزر برگزار شد. همچنین نشست‌هایی در استان کردستان و خراسان با حضور استانداران چند کشور برگزار شده است. افزایش این مراودات بین استان‌ها و کشور‌های همجوار، در راستای سیاست قطعی جمهوری اسلامی مبنی بر منطقه‌محوری و همسایه‌محوری دنبال می‌شود.

