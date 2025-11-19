پخش زنده
یک واحد فرآورده دارویی و دو خط تولید دارو در استان مرکزی بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، یک واحد فرآورده دارویی و دو خط تولید دارو در استان مرکزی با حضور رییس سازمان غذا و دارو به بهره برداری رسید.
دکتر مهدی پیر صالحی در این مراسم گفت: از نظر ارزش ریالی، ۸۲ درصد بازار دارویی کشور توسط تولیدات داخلی تأمین میشود و تنها ۱۸ درصد به واردات اختصاص دارد.
پیر صالحی همچنین در خصوص تامین شیرخشک در کشور افزود: برای تامین شیرخشک ۵ کارخانه در کشور فعالیت میکنند که امروز با مشکل خروج ارز مواجه هستند و با این وجود برای تامین شیر خشک رگولار مشکلی نداریم.
مدیدعامل گروه دارویی نیز گفت: با راه انداری این واحد دارویی چرخه تکمیل دارو را کامل کردیم و ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ تن انواع مواد نیمه آماده دارویی برای عرضه به شرکتهای دارو سازی آماده شده است.
خط تولید ماده موثره متفورمین و خط تولید شربتهای نارکوتیک نیز در دو واحد مجزای این گروه دارویی به بهره برداری رسید و در مجموع برای ۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.