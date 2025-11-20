به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز پنج شنبه بیست و نهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان ریحانه سوم وچهارم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان ریحانه یک ودو واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

-۲۸ متری باغ زندان حدفاصل ابتدای خیابان نگارستان و کوچه ۳۱ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان نگارستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰