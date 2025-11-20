پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنج شنبه بیست و نهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز پنج شنبه بیست و نهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان ریحانه سوم وچهارم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان ریحانه یک ودو واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
-۲۸ متری باغ زندان حدفاصل ابتدای خیابان نگارستان و کوچه ۳۱ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان نگارستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰