معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر بیطرفی سیاسی خود و اینکه همه باید برای حل مسائل انرژی دعواهای جناحی را کنار بگذارند و با نگاه ملی اقدام کنند، گفت: هیچگاه عضو جناح یا حزب خاصی نبوده و اجازه نداده مباحث سیاسی وارد جلسات تخصصی این سازمان شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با تأکید بر بیطرفی سیاسی خود اعلام کرد: هیچگاه عضو جناح سیاسی، گروه، حزب یا جبهه خاصی نبودهام و در هیچ جلسه حزبی، جناحی یا سیاسی شرکت نکردهام. هیچگونه عضویتی نیز در این حوزهها ندارم. البته حضور در جلسات حزبی و جناحی بد نیست و افرادی که به این فعالیتها علاقه دارند، ارزشمند و محترم هستند، اما من شخصاً به این بخش علاقهای نداشته و انشاءالله در آینده هم نخواهم داشت.
وی افزود: رویکرد من در زندگی این بوده که در هر جایی که به حل مسائل کشور کمک میکند، حضور داشته باشم و به آن خدمت کنم؛ چه در آستان قدس رضوی، چه در قوه قضاییه، چه در دولت سیزدهم و امروز در دولت چهاردهم. هرجا مسالهای حل شده، حضور در آن مجموعه را افتخار خود دانستهام.
سقاب اصفهان یادآور شد: به عنوان یک جوان، یکبار دیگر از همه مردم و فعالان سیاسی میخواهم سلاح دعواهای جناحی را کنار بگذاریم و اجازه دهیم یک موضوع ملی، بدون خطکشی سیاسی حل شود. پس از حل آن، ادامه فعالیتهای حزبی و جناحی هیچ اشکالی ندارد.
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی درباره ترکیب تیم کاری خود گفت: در تیم ما، دوستان اصلاحطلب، اصولگرا و طرفداران احزاب مختلف حضور دارند، اما هیچگاه اجازه ندادهایم بحثهای سیاسی وارد جلسات شود. همه اعضا با هدف حل مسائل کشور و حوزه انرژی گرد هم آمدهاند و امیدواریم با همراهی شما، این مسئله را برای همیشه از فهرست مسائل اولویتدار ایران حذف کنیم.
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد: امروز، بهعنوان همکار شما در دولت چهاردهم، دوباره همان سخنی را که پیشتر در صدا و سیما گفتهام تکرار میکنم: بهعنوان یک جوان، از همه مردم عزیز و فعالان سیاسی میخواهم یکبار دعواهای جناحی را کنار بگذاریم، اسلحههای رقابت سیاسی را پایین بیاوریم و یک مسئله کشور را با نگاه ملی حل کنیم.
سقاب اصفهانی ادامه داد: پس از حل این مسئله، ادامه فعالیتهای حزبی و جناحی هیچ اشکالی ندارد، اما امروز نیاز است یکبار همه با هم بهصورت ملی وارد عمل شویم.
وی افزود: تیمی که ما تشکیل دادهایم، انشاءالله خواهید دید که دوستان اصلاحطلب، اصولگرا و حتی طرفداران جدی احزاب مختلف در آن حضور دارند، اما ما هرگز اجازه ندادهایم بحثهای سیاسی وارد جلسات شود. همه اعضا برای حل مسائل کشور، بهویژه موضوع انرژی، دور هم جمع شدهایم و امیدواریم با کمک شما این چالش را برای همیشه از فهرست مسائل اولویتدار ایران حذف کنیم.
مردم را در سود افزایش بهرهوری انرژی شریک کنیم
این عضو جدید دولت چهاردهم اظهار داشت: برای اولین بار باید مردم را در افزایش بهرهوری انرژی در ایران شریک کنیم. مگر ما نمیگوییم میلیاردها دلار قاچاق داریم؟ مگر نمیگوییم در بخشهای مردم و صنعت، هدررفت ناشی از کاهش بهرهوری وجود دارد؟ خب بیاییم این بهرهوری را ایجاد کنیم و از همان ابتدا مردم را در آن شریک کنیم.
سقاب اصفعانی ادامه داد: اصل سودی که از صرفهجویی در همه بخشهای کشور و از حذف قاچاق به دست میآید، باید سهم عمدهاش در اختیار خود مردم قرار گیرد. این رویکرد، انگیزه و حمایت ملی برای اجرای طرحهای بزرگ افزایش بهرهوری ایجاد خواهد کرد.
دولت بدون غافلگیری، اجرای برنامه هفتم را با مردم هماهنگ میکند
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: آقای رئیسجمهور قول داده قانون برنامه هفتم را اجرا کند. وعده همین است؛ ماده ۴۶ برنامه هفتم این را نوشته، یعنی چیز جدید و خلقالساعهای نیست و فقط برنامه ما ابعاد اجرایی آن را دقیق کرده است.
سقاب اصفهانی ادامه داد: از مردم شریف میخواهم که هیچ نگرانی نداشته باشند؛ بعضاً درباره حاملهای مختلف انرژی بحثهایی مطرح میشود، اما مطمئن باشید مدلی که ما بهعنوان الگو ارائه خواهیم داد و خدمت شما توضیح خواهیم داد، جای نگرانی ندارد. دولت قصد هیچ غافلگیری را ندارد.
وی افزود: هر وقت جمعبندی برنامه آماده شد که فعلاً در حال انجام هماهنگی درون دولت هستیم، خدمت مردم شریف میرسیم، توضیح میدهیم و نظرشان را جلب خواهیم کرد. حتی مردم در اصلاح آن مشارکت خواهند داشت و بعد وارد اجرا میشویم.
سقاب اصفهانی تاکید کرد: در همین دو جلسه اخیر، با تکتک وزرا از وزیر اقتصاد تا وزیر آموزشوپرورش صحبت کردهام. مطمئن باشید هیچ تصمیم یا تاریخ غافلگیرکنندهای برای حاملهای انرژی - که بعضاً شایعه میشود دولت برای فلان تاریخ برنامه دارد - وجود ندارد. هیچ تاریخی تعیین نشده است.