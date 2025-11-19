پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دغدغههای بهحق مردم خوزستان، تاخیر طولانیمدت در تکمیل طرحها مسکن است که مشکلات زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از طرحهای مسکن اهواز از پیگیریهای جدی برای حل مشکلات طرحهای مسکن حمایتی در این شهرستان خبر داد و گفت: با اختصاص منابع و رفع موانع زیرساختی، بخشی از واحدهای مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است.
وی با اشاره به طرحهای مسکن حمایتی در محلاتی مانند اکباتان، مهدیس، سپیدار و شیبان، افزود: برخی از این طرحها مانند طرح مسکن ۲ هزار واحدی بیش از ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بودند و واحدها به مردم تحویل داده نشده بود.
یوسفی با بیان اینکه تاخیر در اجرای طرحها باعث افزایش قیمت تمامشده مسکن برای متقاضیان شده است اظهار کرد: واحدهایی که قرار بود با قیمت سه تا چهار میلیارد ریال تحویل داده شوند، امروز به دلیل تورم، تا مرز ۱۵ تا ۲۰ میلیارد ریال افزایش قیمت داشتهاند.
نماینده اهواز در مجلس، پیگیری در ۲ حوزه قانونگذاری و اجرا را از مهمترین وظایف خود برشمرد و گفت: در حوزه قانونگذاری، اختصاص منابع و تسهیلات مالی در کمیسیون عمران مجلس پیگیری شده و در حوزه اجرا نیز با دعوت از معاون وزیر راه و شهرسازی برای بازدید میدانی، تعهداتی برای تسریع در اتمام طرحها گرفته شده است.
وی تامین زیرساختهای طرحهای مسکن را یکی دیگر از اولویتها عنوان کرد و افزود: در گذشته طرحها بدون تامین زیرساختهایی مانند فضای سبز، مسجد، مدرسه و شبکه برق تحویل میشد، اما این بار تعهد گرفتهشده که زیرساختها بهصورت همزمان با احداث واحدها تکمیل شود.
یوسفی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اختصاص زمین در شهر اهواز و شهرهای حوزه انتخابی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، ۲۶۰ واحد از طرح ۲ هزار واحدی، آماده تحویل شده و برای ۲۵۰ واحد بعدی نیز منابع مالی پیشبینی شده است.
وی از همکاری مسئولان اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با تداوم این پیگیریها، شاهد تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان و کاهش دغدغههای مردم باشیم.
بر اساس این گزارش استان خوزستان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر یکی از استانهای پرجمعیت کشور است.