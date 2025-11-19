مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اجرای یک طرح گسترده هرس و رفع خطر درختان متداخل با شبکه برق در مناطق مختلف کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۳۱۴ اصله درخت که شاخ و برگ آنها در مجاورت یا تماس با خطوط برق قرار داشت، هرس و ایمن‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با تشریح ضرورت اجرای این طرح اظهار داشت: تامین برق پایدار و ایمن از ماموریت‌های اصلی صنعت برق است و شرکت‌های توزیع، به‌عنوان آخرین حلقه ارائه خدمات به مشترکان، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه دارند.

وی افزود: هرس سالانه درختان، به‌ویژه پیش از آغاز بارندگی‌های فصلی، از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی معاونت بهره‌برداری است که با هدف پیشگیری از اتصالی، برق‌گرفتگی، آسیب به خطوط و اختلال در خدمت‌رسانی انجام می‌شود و امسال این برنامه با رویکردی هدفمند و در قالب یک مانور عملیاتی منسجم اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: این عملیات با همکاری سازمان فضای سبز شهرداری اهواز و گروه‌های عملیاتی شرکت طی حدود ۴۰ روز انجام شد و درختان در محدوده خطر شبکه‌های برق فشار متوسط ۳۳ و ۱۱ کیلوولت و نیز شبکه فشار ضعیف ۲۲۰ ولت، به‌طور کامل رفع خطر شدند.

فراتی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: تداخل شاخ و برگ درختان با شبکه برق، به‌ویژه هنگام بارندگی، می‌تواند موجب ایجاد مسیر هادی، بروز اتصالی، پارگی سیم، آتش‌سوزی و حتی حوادث جانی شود و اجرای این طرح تاثیر قابل‌توجهی در کاهش خاموشی‌ها و ارتقای ایمنی مشترکان دارد.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرد برنامه‌های دوره‌ای پایش و ایمن‌سازی معابر همچنان ادامه دارد و شهروندان می‌توانند موارد اضطراری مرتبط با تداخل درختان و شبکه برق را از طریق سامانه ۱۲۱ گزارش کنند.