دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جذب معلمانی توانمند و پویا را دیگر نقطه حائز اهمیت در نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: هر جامعه‌ای که به مدرسه رسید و بهترین فرزندان خود را برای معلمی برگزید، رشد می‌کند و به همه جا می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود امانی طهرانی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به اهمیت جایگاه مدرسه در جامعه سازی اشاره و اظهار کرد: آسان‌ترین، ارزانترین، مطمئن‌ترین و کاملترین راه برای دستیابی به پیشرفت، برگشت به مدرسه و احیای مدرسه است.

وی افزود: اگر مدرسه احیا شد، پرونده‌های قضایی و مشکلات اجتماعی کم می‌شود، رعایت ادب و مسئولیت پذیری در جامعه رشد می‌کند و الگوی مصرف اصلاح می‌شود، سرچشمه تمام خبر‌ها آگاهی است و مدرسه محلی برای آگاه کردن بچه هاست.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جذب معلمانی توانمند و پویا را دیگر نقطه حائز اهمیت در نظام تعلیم و تربیت برشمرد و افزود: هر جامعه‌ای که به مدرسه رسید و بهترین فرزندان خود را برای معلمی برگزید، رشد می‌کند و به همه جا می‌رسد.

وی به اهتمام دولت چهاردهم برای تقویت مدارس دولتی نیز اشاره کرد و گفت: شاهد یک چرخش جدی در سطح کشور هستیم و رئیس جمهور به موضوع آموزش و پرورش اهتمام دارد؛ در سال گذشته بالغ بر ۶۰ جلسه مربوط به آموزش و پرورش در دولت برگزار شده که این عدد به جز جلسات رسمی و اصلی با محوریت آموزش و پرورش هست.