پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری نشست افق تحول رسانه ملی در تهران ظرفیتهای تولیدی صداوسیمای آذربایجان غربی در قالب نمایشگاهی از توانمندیهای مرکز به نمایش درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما به همت معاونت امور استانها برگزار شد.
همزمان با برگزاری نشست افق تحول رسانه ملی در تهران ظرفیتهای تولیدی صداوسیمای آذربایجان غربی در قالب نمایشگاهی از توانمندیهای مرکز به نمایش درآمد.
ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در حاشیه نمایشگاه ظرفیتهای رسانهای مراکز استانها گفت: این نمایشگاه، فرصتی فراهم کرد تا در زمینه مشارکت ساخت طرحهای آماده تولید شبکههای استانی، با برنامهسازان شبکههای سراسری به طور مستقیم و بیواسطه گفتوگو شود. مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی ادامه داد: در نشست افق تحول رسانه ملی مدیران و صاحبنظران امر رسانه از غرفه صداوسیمای آذربایجان غربی بازدید و آثار و ظرفیتهای تولیدی مرکز را مورد بررسی قرار دادند
وی در خصوص تفاهمنامههای به امضا رسیده گفت: در نمایشگاه توانمندیهای تولیدات رسانهای؛ صداوسیمای آذربایجان غربی موفق به عقد چندین تفاهمنامه و مشترک کاری به امضا رسیده با شبکههای سراسری مستند و نسیم شد. با مدیران شبکههای یک، دو سه سیما نیز مذاکرات و توافق مقدماتی برای ارائه طرح در خصوص ایدههای مطرح شده مرکز انجام شد.
گفتنی است وحید جلیلی (قائممقام فرهنگی صداوسیما)، محسن برمهانی (معاون سیمای رسانه ملی)، سلیم غفوری (قائممقام معاون سیما)، علیرضا کیخا (معاون امور استانها)، حامد بامروت نژاد (مدیر شبکه دو سیما)، شاهید مظفری (رئیس مرکز طرح، برنامهوبودجه)، مهدیه بنی جمالی (مدیرگروه کودکونوجوان شبکه دو سیما)، و بسیاری از مدیران و صاحبان ایدههای برتر برنامهسازی از غرفه صداوسیمای آذربایجان غربی بازدید و با مدیرکل و معاون سیمای آذربایجان غربی به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.