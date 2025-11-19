پخش زنده
نخستین کنگره بینالمللی زیست محیطی «زیست شهر سبز، دانشگاه سبز» در ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این همایش با هدف تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقاء جایگاه شهر تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ ترتیب خواهد یافت.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی www.icgc۲۰۲۵.com مراجعه کنند. کنگره مذکور با هدف تبادل تجربیات علمی و اجرایی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، میزبان جمعی از متخصصان، مدیران شهری و استادان دانشگاهی از داخل و خارج کشور خواهد بود. این رویداد فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای نوین، تبادل تجربیات و همافزایی میان مدیران شهری، دانشگاهیان و فعالان محیط زیست فراهم میآورد.