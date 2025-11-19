پخش زنده
معاون وزیر امور خارجه روسیه، دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن برای حصول توافقی بر سر برجام را حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران دانست که تحت نظارت آژانس اتمی قرار داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون وزیر امورخارجه روسیه در یک نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان «مرکز مطالعات سیاسی» در روسیه (پی. آی. آر) درباره پایبندی به رژیم عدم اشاعه در جهان گفت: عدم اشاعه سلاحهای هستهای از جمله اولویتهای سیاست خارجی ماست. در همین راستا، روسیه بهطور مداوم به چارچوب حقوقی بینالمللی موجود تکیه میکند که عنصر اصلی آن، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان. پی. تی) است.
سرگئی ریابکوف با تاکید بر اینکه «این پیمان همچنان نقش کلیدی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفا میکند» خاطر نشان کرد: اجرای موفقیتآمیز آن که بیش از نیم قرن ادامه دارد، گواه ملموسی بر اهمیت ان. پی. تی برای همه کشورهای عضو و همچنین اثبات مفید بودن آن است.
مقام ارشد روس در ادامه صحبتهای خود با اشاره به آینده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اظهار داشت: سه تلاش برای دستیابی به یک راهحل جمعی از طریق برجام شکست خورده است و پس از به قدرت رسیدن «دونالد ترامپ» در ایالات متحده، این روند به مذاکرات غیرمستقیم ایالات متحده و ایران در مورد طیف محدودی از مسائل تبدیل شد.
ریابکوف گفت: اما با نزدیک شدن به دور بعدی این مذاکرات، اسرائیل و سپس ایالات متحده، حملهای را از جمله به تأسیسات هستهای ایران، که تحت توافقنامه پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت، آغاز کردند.
مقام ارشد روس تاکید کرد: این ضربه قابل توجهی به خود سیستم پادمانها و از نظر سیاسی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.
ریابکوف در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد که مسکو به موضع پکن در مورد کنترل تسلیحات احترام میگذارد
مقام ارشد روس در پاسخ به سوالی درباره چشمانداز احیای گفتوگوی روسیه و آمریکا در مورد ثبات استراتژیک تاکید کرد که این رایزنیها در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد.
معاون وزیر امورخارجه روسیه افزود: مسکو اصرار دارد که گفتوگو در مورد ثبات استراتژیک باید قابلیتهای هستهای فرانسه و بریتانیا را نیز در بر بگیرد
ریابکوف درباره روابط کشورش با پیونگیانگ نیز گفت: روسیه و کره شمالی روابط عمیقاً متحدی را حفظ میکنند که هیچ تهدیدی برای کشورهای ثالث ایجاد نمیکند. بهعلاوه، همکاری نظامی-فنی بین روسیه و کره شمالی مطابق با تعهدات بینالمللی در حال توسعه است.
معاون وزیر امورخارجه روسیه یادآورد شد: گفتوگو در مورد احیای سیستم کنترل تسلیحات متعارف تنها پس از دستیابی به اهداف عملیات نظامی ویژه مسکو (جنگ اوکراین) میتواند، آغاز شود.
ریابکوف همچنین درباره پیمان کاهش تسلیحات هستهای دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه، موسوم به «استارت نو» تصریح کرد: واشنگتن هنوز پاسخ روشنی به پیشنهادات مسکو در مورد پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت نو) نداده است.