مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: راننده یک دستگاه اتوبوس مسافربری که اقدام به جابه‌جایی انواع کالای قاچاق کرده بود، در مجموع به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده‌ای با موضوع حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.

رضا حدادپور افزود: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، تخلف را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کالا‌های مکشوفه، راننده را به پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش همان محموله یعنی ۱۳ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال محکوم کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این جریمه، مبلغی مشابه نیز به‌عنوان جریمه خودروی حامل کالا‌های قاچاق تعیین شد و مجموع رقم جزای نقدی به بیش از ۲۷ میلیارد ریال رسید.

حدادپور خاطرنشان کرد: این اقلام قاچاق، در جریان بازرسی ماموران نیروی انتظامی از یک اتوبوس مسافربری در مسیر قم- کاشان شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.