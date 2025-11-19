پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت گفت: تا ۶ یا هفت سال پیش پنج بیماری خاص مشمول بیمه بود، اما اکنون بیش از ۱۷۰ بیماری خاص را پوشش بیمهای میدهیم و شامل این امر کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بیماران خاص مشمول بیمه هستند، گفت: تا شش یا هفت سال پیش پنج بیماری خاص مشمول بیمه بود، اما اکنون بیش از ۱۷۰ بیماری خاص را پوشش بیمهای میدهیم و شامل این امر کردیم.
وی افزود: در زمینه پوشش داروها در بیمه، کمیسیونی ارزیابی میکند که چه نوع داروهایی مشمول بیمه باشند. باید گفت در جهان نیز چنین نیست که هر داروی جدیدی که از سوی یک شرکت اعلام شد که مشمول بیمه شود باید ارزیابیهای فنی و اقتصادی انجام گیرد تا زیر پوشش بیمه قرار گیرد.
ظفرقندی تاکید کرد: پزشکان ما هم باید بر اساس گایدلاینها و قواعدی که کمیسیونها و انجمنهای علمی تصویب میکنند داروها را نسخه کنند.