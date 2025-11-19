پخش زنده
استان مرکزی با تولید سالانه ۵۴ هزار تن گوشت قرمز، رتبه سوم تا چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: از این میزان گوشت تولیدی تنها ۱۷ هزار تن آن در استان تولید و بقیه به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
علی صفری افزود:سالانه ۸۰ هزار تن گوشت مرغ، ۴۰۰ هزار تن شیر و ۵۰۰ هزار تن گندم در استان تولید میشود.
او گفت: استان مرکزی نه تنها در تولید محصولات کشاورزی خودکف است، بلکه یکی از صادرکنندگان اصلی گوشت، گندم، انار و گلهای زینتی به شمار میرود و ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی دارد.