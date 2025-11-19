به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: از این میزان گوشت تولیدی تنها ۱۷ هزار تن آن در استان تولید و بقیه به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

علی صفری افزود:سالانه ۸۰ هزار تن گوشت مرغ، ۴۰۰ هزار تن شیر و ۵۰۰ هزار تن گندم در استان تولید می‌شود.

او گفت: استان مرکزی نه تنها در تولید محصولات کشاورزی خودکف است، بلکه یکی از صادرکنندگان اصلی گوشت، گندم، انار و گل‌های زینتی به شمار می‌رود و ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی دارد.