سومین نشست کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استان یزد به ریاست استاندار و با حضور اعضای اصلی کمیسیون و با ارتباط برخط فرمانداران شهرستانها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در سومین نشست کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استان یزد، گزارش عملکرد هفتماهه سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد که بر اساس آن، ارزش ریالی پروندههای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و پروندههای منتهی به صدور رأی ارائه کرد.
اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، در تشریح مهمترین محورهای نشست گفت: مقابله با قاچاق کالاهای سلامتمحور از اولویتهای اصلی دولت است، چراکه برخی اقلام و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی تأمین میشود، اما انحرافات و سوءاستفادههایی در این حوزه مشاهده شده که نارضایتی مردمی را به همراه دارد. وی افزود: دستگاههای مسئول موظف شدند نظارت ویژه و مستمر بر این بخش داشته باشند.
دهستانی همچنین با اشاره به گزارش قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت استان یزد گفت: به دلیل عدم تناسب یارانه حاملهای انرژی و ایجاد زمینه برای قاچاق، لازم است نظارت بر محورهای مواصلاتی و گلوگاههای استان یزد، تقویت و لایههای جدید ایست و بازرسی تعریف شود. به گفته وی، اقدامات اطلاعاتی و رهگیری با همکاری پلیس و دستگاههای امنیتی ادامه دارد و طی ماههای اخیر چند باند قاچاق سوخت شناسایی و متلاشی شدهاند.
معاون استاندار بر ضرورت فعالتر شدن قرارگاههای شهرستانی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشهای دقیقتر همراه با آمار و راهکارهای اجرایی در نشستهای آینده شد.