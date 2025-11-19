پخش زنده
پلیس فتا مازندران از انهدام یک باند سرقت سایبری و دستگیری دو عضو آن که با کپیبرداری از کارتهای بانکی، حدود ۵۰ میلیارد ریال از ۳۲۰ شهروند سرقت کرده بودند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس فتا مازندران از انهدام یک باند حرفهای اسکیمینگ و دستگیری اعضای آن خبر داد که با کپیبرداری غیرمجاز از کارتهای بانکی، بیش از ۵۰ میلیارد ریال از حسابهای شهروندان در استانهای مختلف سرقت کرده بودند.
سرهنگ داود صفاریزاده با اعلام این خبر گفت: این باند با بیش از ۳۲۰ شاکی در سراسر کشور مواجه است که نخستین شکایت با موضوع برداشت غیرمجاز ۲ میلیارد ریالی از یک حساب بانکی ثبت شد.
وی افزود: با بررسی پروندهها و ردیابیهای مالی، مشخص شد متهمان مبالغ سرقتی را در طلافروشیهای قائمشهر و بهشهر خرج کردهاند. پس از شناسایی یک عضو کلیدی باند، این متهم در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از شهرهای اطراف تهران دستگیر شد.
سرهنگ صفاریزاده تصریح کرد: در ادامه با استفاده از اطلاعات بهدستآمده، مخفیگاه یکی دیگر از اعضای باند در تهران شناسایی و این متهم نیز دستگیر شد.
وی از کشف ۸۷ فقره کارت بانکی کپیشده به همراه رمزها و ۲ دستگاه تلفن همراه از مخفیگاه متهمان خبر داد و افزود: بررسیها نشان میدهد متهمان از طریق دکههای مطبوعاتی و خودروهای سیار فروش میوه اقدام به کپیبرداری از کارتهای بانکی شهروندان میکرده و سپس با کارتهای جعلی در استانهای تهران، مازندران و گلستان از طلافروشیها خرید میکردهاند.
رئیس پلیس فتا مازندران با هشدار به شهروندان و واحدهای صنفی تأکید کرد: فروشندگان بهویژه طلافروشان و موبایلفروشان پیش از ارائه خدمات، احراز هویت دقیق از خریدار انجام دهند و در صورت مشاهده رفتارهای غیرعادی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
وی به شهروندان نیز توصیه کرد: از تحویل کارت بانکی به فروشندگان هنگام خرید خودداری کرده و مبالغ قابل توجه را در کارتی که برای خریدهای روزمره استفاده میکنید نگه ندارید.
شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.