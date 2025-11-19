معرفی برترینهای هنرهای رزمی ترکیبی مدرن قهرمانی ایران
مسابقات قهرمانی کشور هنرهای رزمی ترکیبی آقایان AMMA در رده سنی بزرگسالان و در سبک مدرن با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات قهرمانی کشور هنرهای رزمی ترکیبی آقایان AMMA در رده سنی بزرگسالان و در سبک مدرن به میزبانی هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد ۲۶ و ۲۷ آبان برگزار شد.
در پایان این رقابتها نفرات برتر در ۸ وزن به شرح زیر معرفی شدند:
وزن ۱۲۰ کیلوگرم:
مقام اول: سجاد عزیزی (ﺗﻬﺮان)
مقام دوم: سینا تقی پور طاهر (مازندران)
مقام سوم: مجید محمدی (زنجان)، البرز کیمیایی (لرستان)
وزن ۹۶ کیلوگرم:
مقام اول: محمدرضا صادقی (البرز)
مقام دوم: اشکان بهادرفر (خراسان رضوی)
مقام سوم: امیررضا رحمانی (قزوین)، فردین عبدولی (خوزستان)
وزن ۸۵ کیلوگرم:
مقام اول: علی اکبر طالشی صالحانی (تهران)
مقام دوم: امیرمحمد هادی حمید (البرز)
مقام سوم: احسان سلمانیان (خراسان رضوی)، علیرضا حسینی (لرستان)
وزن ۷۷ کیلوگرم:
مقام اول: علی شادمان (گیلان)
مقام دوم: محمد مالکی ابقه ئی (خراسان رضوی)
مقام سوم: علیرضا ابراهیمی اتانی (قزوین)، نیاز روشنفکر (کرمان)
وزن ۷۱ کیلوگرم:
مقام اول: ایوب فتحی (البرز)
مقام دوم: نبی اله مالکی ابقه ئی (خراسان رضوی)
مقام سوم: مهران پایمرد (تهران)، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ بختیاری (زﻧﺠﺎن)
وزن ۶۵ کیلوگرم:
مقام اول: مهدی رضانژاد (البرز)
مقام دوم: زکریا محمدزاده (آذربایجان غربی)
مقام سوم: پوریا مالک (یزد)، مجید زراعت دوست (خراسان رضوی)
وزن ۶۰ کیلوگرم:
مقام اول: امین قائدی فر (خوزستان)
مقام دوم: هادی عباسی (البرز)
مقام سوم: رضا سبحانی (زنجان)، امیر محمد منصوری (لرستان)
وزن ۵۶ کیلوگرم:
مقام اول: مهدی کشوری (زنجان)
مقام دوم: سجاد سیاح (مرکزی)
مقام سوم: ابوالفضل حکانی (همدان)، محمد صالح میرزاپور (مازندران)
نتایج تیمی این دوره از مسابقات آقایان هم به شرح زیر است:
تیم اول: استان البرز
تیم دوم: استان تهران
تیم سوم: استان خوزستان