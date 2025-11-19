ماموران یگان حفاظت این منطقه در راستای مقابله با صید غیرمجاز و صیانت از گونه‌های جانوری رود ارس، موفق به توقیف یک خودروی حمل ماهی غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسئول منطقه حفاظت شده مراکان گفت: ماموران یگان حفاظت این منطقه در راستای مقابله با صید غیرمجاز و صیانت از گونه‌های جانوری رود ارس، موفق به توقیف یک خودروی حمل ماهی غیرمجاز شدند.

این اقدام در قالب سلسله گشت‌های روزانه و شبانه و با همکاری هنگ مرزی استان آذربایجان غربی انجام شد.

مجید خدابخش افزود: صورت‌جلسه متخلف تنظیم و پرونده جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.