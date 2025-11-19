رئیس سازمان شیلات کشور گفت: در حال حاضر تنها ۵ درصد از منابع آب‌های قابل بهره‌برداری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که پتانسیل بهره‌برداری تا ۴۰ درصد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستم‌پور، درهمایش ملی «اقتصاد دریا‌محور؛ راهبرد نوین توسعه ملی»، گفت: در سال‌های اخیر و با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، توسعه اقتصاد دریا‌محور در دولت چهاردهم با جدیت پیگیری شده و کارگروه‌های متعدد در این زمینه تشکیل شده است.

رستم پور با اشاره به این که تنها پنج درصد از ظرفیت ۴۰ درصدی مرز آبی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: بهره‌گیری از آب‌های شور، لب‌شور و نامتعارف، ارزآوری، تقویت امنیت غذایی، توسعه مناطق کم‌برخوردار، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس از مهم‌ترین مزیت‌های این صنعت است.

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، صنعت شیلات کشور جهش حدود ۵ برابری را تجربه خواهد کرد و گذر از شیلات سنتی به شیلات هوشمند ضروری است.

رستم پور با استناد به گزارش‌های سازمان خواروبار جهانی گفت: در حالی که تولید دام و طیور به سقف ظرفیت خود نزدیک شده، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ بخش عمده تأمین پروتئین جهان از آبزیان صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش چندوجهی شیلات در جهان افزود: در کشور‌های در حال توسعه، شیلات عامل فقرزدایی و در کشور‌های توسعه‌یافته، محرک ایجاد ثروت به شمار می‌رود.

رستم پور تولید جهانی فزاینده آبزیان را نشانه‌ای از رشد بازار این محصول دانست و افزود: آبزیان غذای سلامتی و منبع پروتئین سالم هستند.

رئیس سازمان شیلات ایران ورود بخش خصوصی و استقرار دانشگاه‌ها، صنایع فرآوری و مراکز پرورش آبزیان در شهر‌های ساحلی را شرط تحقق اقتصاد دریا‌محور دانست و گفت: تولید شیلات ایران از ۳۲ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به یک‌ونیم میلیون تن رسیده است.

رستم پور با تأکید بر حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده گفت: شیلات کشور در دو حوزه آبزی‌پروری و صید فعالیت می‌کند و اکنون از ظرفیت دریا به‌طور کامل بهره‌برداری می‌شود؛ برای جلوگیری از فشار بر ذخایر، مدیریت صید و مشارکت صیادان در تعیین دریابست و دریاروی ضروری است.

رستم پور گفت: بازسازی ذخایر آبزیان و حفاظت از منابع، وظیفه حاکمیتی شیلات برای تضمین معیشت پایدار صیادان است.

رئیس سازمان شیلات ایران، در پایان با تأکید بر اینکه امکانات و ظرفیت‌های شیلات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ پژوهشی قرار گرفته است گفت: پروژه‌های کاربردی باید بر پایه مطالعات دقیق و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اجرا شوند.