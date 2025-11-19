زیرساخت‌های مربوط به حوزه آب، برق و گاز در طرح نهضت ملی مسکن درتایباد به طور کامل تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد امروز در کارگروه تعامل و هم‌افزایی مسئولان تایباد که با محوریت بررسی مشکلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد، افزود: هزار و ۲۲ متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شهرستان برای دریافت تسهیلات شده‌اند.

حسین جمشیدی عنوان کرد: تاکنون ۳۵ واحد مسکونی در شهر تایباد به متقاضیان واجد شرایط تحویل شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مراحل پیشرفت طرح ۴۰ واحد مسکونی دیگر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است که در دهه فجر امسال به مالکان واگذار می‌شود.

فرماندار تایباد گفت: ۸۰ میلیارد ریال برای شبکه برق رسانی نهضت ملی مسکن در تایباد هزینه شده است و افزون بر هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی شرایط استفاده از انشعاب برق را دارند.

به گفته وی، طرح ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌های فعال کشور است که اتمام آن یکی از مطالبات اولویت دار خانواده‌های بدون مسکن در این خطه مرزی است.

رئیس دادگستری تایباد هم در ادامه این کارگروه گفت: افزایش قیمت تمام شده واحد‌های ساخته شده، استفاده از مصالح بی کیفیت و واگذارنشدن واحد‌ها در بازه زمانی اعلام شده پیمانکار همواره گلایه مالکان این طرح را در منطقه به همراه داشته است.

جمال فرزانه افزود: باید برای تسریع در مراحل ساخت و ساز واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تایباد همه مسئولان ادارات خدمات رسان و اجرایی اهتمام ویژه‌ای داشته و در راستای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد پای کار باشند.

برای طرح نهضت ملی مسکن در تایباد پنج سایت ۲ هزار و ۵۳۴ واحدی، یک سایت ۱۹۰ واحدی، یک سایت ۱۸ واحدی و یک سایت ۱۴ واحدی پیش بینی شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.