معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: توسعه متوازن فضاهای آموزشی بدون مشارکت خیرین ممکن نیست و نقش خیرین در ارتقای کیفیت آموزشی کشور برجسته و ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا خان محمدی در سفر به آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی مدرسه خیرساز ۶ کلاسه شهرستان چایپاره، هدف از این سفر را حل و فصل مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش آذربایجان غربی و شهرستان چایپاره اعلام کرد و افزود: تاکید رییس جمهور در دولت چهاردهم بر استفاده از مشارکت حداکثری مردم و خیرین در کارهای عمرانی و احداث فضاهای آموزشی است.

همچنین نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقاء و تکمیل زیر ساختهای آموزش و پرورش چایپاره در دستور کار گرفته است.

عادل نجف زاده نیز در این آیین با اشاره به کارگیری تمام توان برای ارتقا وتکمیل زیرساختهای آموزش و پرورش چایپاره، تصریح کرد: حضور ۲ معاون وزیر آموزش و پرورش در چایپاره نشانه عزم دولت و مجلس برای تکمیل زیر ساختهای آموزشی و تربیت مدیران آینده از این کلاسهای درس است.

به گزارش ایسنا؛ این مدرسه خیرساز ۶ کلاسه در چایپاره با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال با حضور معاون رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس،نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان کلنگ زنی شد.