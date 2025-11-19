به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی کشورمان در سومین بازی مرحله گروهی خود با نتیجه ۵۱ به ۱۵ مقابل زنگبار به پیروزی رسید.

شاگردان تربتی‌نژاد فردا پنج شنبه در گام چهارم و در دیداری حساس مقابل چین تایپه قرار می‌گیرند.

تیم ملی کشورمان در گروه دو با تیم‌های چین تایپه، نپال، لهستان، کنیا و زنگبار همگروه شد و تاکنون به سه پیروزی دست پیدا کرده است.

دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان با حضور ۱۱ تیم به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است.