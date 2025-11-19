به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موسوی با اشاره به برنامه ملی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی وضعیت فاضلاب در ۱۴ شهر و ۳۸ محله بحرانی کشور در محله‌های هدف بازآفرینی شهری اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی، شرایط زیست‌محیطی و تراکم جمعیتی محلات گلدشت، عین‌دو و ملاشیه در شهر اهواز رسما به عنوان اولین پایلوت کشوری اجرای طرح ملی و حیاتی ساماندهی فاضلاب محله‌های بازآفرینی در کشور انتخاب شده است.

وی افزود: این اقدام می‌تواند یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین پروژه‌های بهداشتی، اجتماعی و کالبدی در دهه اخیر باشد.

موسوی در ادامه با تاکید بر ضرورت حرکت زیرساختی بیان کرد: بازآفرینی شهری، زمانی ماندگار و واقعی خواهد بود که در کنار پروژه‌های روبنایی، عملیات زیرساختی به ویژه شبکه فاضلاب با اولویت اجرا شود. بدون اصلاح ریشه‌ای و مهندسی‌شده زیرساخت‌ها، هیچ‌یک از اقدامات زیباسازی، خدماتی یا کالبدی پایدار نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز همچنین خواستار حمایت ویژه دولت شد و گفت: با توجه به شروع این پروژه ملی برای اولین بار در اهواز، انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی حمایت‌های مالی، اعتباری و نهادی را به شکل ویژه تقویت کند تا این طرح به یک الگوی ملی قابل توسعه در دیگر کلان‌شهر‌ها تبدیل شود.

وی افزود: با اجرای این پروژه، اهواز می‌تواند نماد موفقیت ملی در رفع معضل دیرینه فاضلاب محلات کم‌برخوردار و آغازگر فصل جدید عدالت فضایی در کشور باشد.