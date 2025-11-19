پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری گفت: هفته آینده طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد که دو ماده از طرح ملی هوش مصنوعی به کمیسیون در مجلس ارجاع شده است.
این در حالی است که در ۴ آبانماه امسال، ماده ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی تصویب شد که در این ماده آمده است که سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکند.
حالا افشین میگوید که احتمالا سهشنبه هفته آینده این دو ماده ارجاعشده، در مجلس در دستور کار قرار میگیرد و هنوز در مجلس نهایی نشده است.