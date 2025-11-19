به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، نشست کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار به ریاست سیدمرتضی میری سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استان مرکزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و کارشناسان تخصصی برگزار شد.



در این نشست، آخرین وضعیت پدیده گرد و غبار در استان، میزان غلظت ذرات معلق، آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای بررسی شد.



سرپرست اداره کل، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌ها، بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های شرایط اضطرار، اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان، حفاظت از گروه‌های حساس و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های عضو کارگروه تأکید کرد.



در این نشست مصوباتی در زمینه ارتقای سامانه پایش، آماده‌باش تیم‌های امدادی و بهداشتی، تقویت اطلاع‌رسانی عمومی و تشدید نظارت بر فعالیت‌های محرک گرد و غبار به تصویب رسید.