به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مدیر بنیاد نشر معارف علوی و تهیه کننده سوگواره نمایشی "پولاد پارسی" در نشست با خبرنگاران استفاده از ابزار هنر برای ارتقای شور و شعور مخاطب در حوزه آیینی و فاطمی را از اهداف اصلی این سوگواره "پولاد پارسی" عنوان کرد و گفت: سوگواره "پولاد پارسی" به مدت چهار روز از ۳۰ آبان تا سوم آذرماه همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

در دو نوبت بعد از ظهر‌ها از ساعت ۱۷و ۴۵ و ۲۰ و ۳۰ دقیقه در مصلی بیت‌المقدس اراک اجرا می‌شود و پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

نیما حسینی‌خو افزود: حضور در این نمایش رایگان است و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت بنیاد نشر معارف علوی به نشانی www.bnma.ir بلیط رایگان تهیه کنند.

او گفت: در حاشیه این نمایش غرفه‌ای برای کودکان بین ۵ تا ۹ سال نیز در نظر گرفته شده تا کنار بزرگتر‌ها از برنامه‌های نمایش بهره‌مند شوند.