معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور با بیان اینکه ظرفیت‌های شیلات خوزستان کم نظیر و نیازمند توجه فوری است، از افزایش سه‌برابری اعتبار بازسازی ذخایر آبزیان خوزستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستم‌پور در سفر به خوزستان با تأکید بر لزوم توجه به سواحل جنوب و اقتصاد دریامحور اظهار کرد: هر بار که به این مناطق سفر می‌کنیم، افسوس می‌خوریم از ظرفیت‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند؛ درحالی‌که همین حوزه می‌تواند اشتغال و سرمایه‌گذاری کم‌نظیری ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان افزود: استان‌های ساحلی ما سرشار از فرصت‌های عظیم سرمایه‌گذاری‌اند و ظرفیت‌های کم‌نظیر خوزستان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

صیادان، نخستین مدافعان مرز‌های آبی کشور

رستم‌پور با تأکید بر اهمیت نقش صیادان گفت: پیش از آنکه صیادان را تولیدکننده بدانیم، باید آنها را سربازان بی‌مزد و پاداش دفاع از مرز‌های آبی کشور بشناسیم. در پنج هزار ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، هر ۲۰۰ متر یک شناور حضور دارد و همین موضوع، بزرگ‌ترین شبکه پدافند غیرعامل در کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه شرایط صید در خوزستان با دیگر استان‌های جنوبی متفاوت است، افزود: در خوزستان صید معیشت مردم است نه یک فعالیت اقتصادی صرف؛ بنابراین نگاه حمایتی و ایجاد تبعیض مثبت برای این استان ضروری است.

رئیس سازمان شیلات کشور بازسازی ذخایر آبزی را یکی از محور‌های مهم این نشست عنوان کرد و از افزایش سه برابری اعتبار بازسازی ذخایر نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام یک وظیفه حاکمیتی است و در آن کوتاهی نخواهیم کرد.

رستم‌پور همچنین از همکاری دانشگاه‌ها، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و سازمان منطقه آزاد اروند در اجرای پروژه‌های تکثیر مصنوعی قدردانی کرد.

ضرورت مدیریت مشارکتی و جلوگیری از صید بی‌رویه

وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی صید اظهار کرد: صیاد باید در مدیریت صید نقش اصلی داشته باشد؛ اینکه چه زمانی به دریا برود، چه میزان برداشت کند و از چه گونه‌ای صید داشته باشد. بدون مشارکت واقعی صیادان، حفاظت پایدار از ذخایر امکان‌پذیر نیست.

رییس سازمان شیلات ایران افزود: صیادی که از ۱۰ سالگی به دریا رفته، نباید در ۴۰ سالگی همچنان فاقد ساماندهی باشد. رسیدگی به مشکلات صیادان جنوب کشور در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید از پروژه‌های بزرگ آبزی‌پروری در استان گفت: تنها پروژه چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری هندیجان توان ایجاد دست‌کم ۲۰ هزار شغل را دارد. مطالعات بخش زیادی از پروژه‌ها تکمیل شده و آماده اجراست و خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به یک سازمان شیلات مستقل را دارد.

وی با اشاره به اثر سایه‌ای صنعت نفت بر دیگر بخش‌های اقتصادی استان تصریح کرد:‌ای کاش نفت و گاز در استان‌های مرکزی بود تا ظرفیت‌های بزرگ شیلات خوزستان زودتر دیده می‌شد.

۱۰ هزار شغل خانگی با مدل‌های کوچک‌مقیاس آبزی‌پروری

رستم‌پور از برنامه ایجاد ۱۰ هزار شغل خانگی با استفاده از حوضچه‌های فایبرگلاس و بتنی خبر داد و گفت: این روش می‌تواند تحولی جدی در معیشت خانوار‌های استان ایجاد کند.

وی با اشاره به وجود سه میلیارد مترمکعب آب نامتعارف قابل‌استفاده در خرمشهر افزود: این میزان آب در برخی کشور‌های همسایه حتی در چند استان هم وجود ندارد؛ در حالی که خوزستان می‌تواند با استفاده از این مزیت، جهش بزرگی در توسعه آبزی‌پروری ایجاد کند.

توسعه مبتنی بر آب‌شیرین‌کن‌ها و گونه‌های مقاوم

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به سیاست دولت برای عبور از چالش‌های آب و حرکت به‌سوی سواحل اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کشور در حوزه آب و انرژی، برای شیلات به فرصت تبدیل شده است. باید به سمت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و پرورش گونه‌های مقاوم و باارزش اقتصادی حرکت کنیم و خوزستان بهترین نقطه برای اجرای این طرح است.

رستم‌پور تأکید کرد: خوزستان در اولویت توسعه آبزی‌پروری کشور قرار دارد و مصوبات این سفر در کوتاه‌ترین زمان ابلاغ و اجرا خواهد شد.

خوزستان معادل ۲۵ استان ظرفیت آبزی‌پروری دارد

وی در خصوص کلنگ‌زنی شهرک شیلاتی چهار هزار و ۲۰۰ هکتاری بوطاهری هندیجان اظهار کرد: عملیات اجرایی یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های شیلاتی کشور با رویکرد فناوری‌های نوین، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار آغاز شده است.

رستم‌پور افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف و امور خیریه در مرحله نخست و با سرمایه ثابت ۳۰ همت اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۱۲۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به پیش‌بینی زیرساخت‌های صنایع پیشین و پسین از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی، این طرح را دارای توان ایجاد بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی دانست.

وی با تأکید بر موقعیت راهبردی هندیجان و همجواری آن با خلیج فارس گفت: تولیدات این شهرک می‌تواند صادرات‌محور باشد و اجرای آن تحولی مهم در اقتصاد منطقه و آینده صنعت آبزی‌پروری کشور رقم خواهد زد.

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه برداشت از دریا ظرفیت محدودی دارد، افزود: سیاست شیلات مبتنی بر توسعه آبزی‌پروری است و ۹۹ درصد فعالیت‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود که یک مزیت مهم به شمار می‌رود.

رئیس سازمان شیلات ایران با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی گفت: در اجرای پروژه‌ها، اولویت با سرمایه‌گذاران بومی است؛ اما اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که امکان تأمین سرمایه در داخل استان فراهم نشود، زمینه جذب سرمایه‌گذار غیربومی را با رعایت مقررات و ملاحظات لازم فراهم خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بیکاری در سواحل استان زیبنده نیست و خوزستان توان تولید معادل ۲۵ استان کشور در حوزه آبزی‌پروری را دارد. انتظار می‌رود شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیز در کنار ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.