به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز، چهارشنبه ۲۸ آبان در سالن بلوار آره‌نا آغاز شد.

این رقابت‌ها پس از برگزاری مرحله مقدماتی با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه، از مرحله یک شانزدهم نهایی آغاز شد؛ براساس عملکرد ورزشکاران در مرحله مقدماتی، جایگاه آنها در جدول یک شانزدهم نهایی مشخص شد که تعدادی از ورزشکاران به استراحت پرداختند.

فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت کرد که با نتیجه ۱۵ بر ۸ پیروز شد. او در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که در دور اول استراحت کرد. علی پاکدامن هم که در دور اول استراحت کرده بود، در یک هشتم نهایی با مبارک اماراتی دیدار می‌کند.