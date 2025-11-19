پخش زنده
امروز: -
رقابت هشت تیم از استانهای مختلف در جام شهدای جنگ تحمیلی هاکی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیات هاکی استان زنجان گفت: سومین دوره مسابقات قهرمانی هاکی پیشکسوتان کشور جام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هلال احمر روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب این شهر آغاز شد.
بری منفرد افزود: در این دوره از مسابقات، هشت تیم از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، زنجان، همدان، اصفهان، سمنان و فارس حضور دارند.
وی گفت: برترینهای کشور در این دوره از رقابتها حضور یافتهاند که در نهایت تیم منتخب برای حضور در باشگاههای آسیا آماده میشود.
رئیس هیات هاکی استان زنجان افزود: این رقابتها در زمین چمن هاکی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار میشود که به تازگی افتتاح شده است.
بری منفرد میگوید: در مجموع ۱۵۰ نفر اعم از بازیکن، داور، نمایندگان فدراسیون هاکی و دیگر عوامل شرکت کردهاند و زنجان نیز با تیم ۱۲ نفره در این رقابت وارد میدان شده است.
رئیس هیات هاکی استان زنجان، هدف از برگزاری این رویداد را تکریم مقام شهدای جنگ تحمیلی، ترویج روحیه پهلوانی و فراهمسازی زمینهای برای ارتقای آمادگی و نشاط پیشکسوتان ورزش هاکی دانست.