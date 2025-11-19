به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های تشیع شهدای گمنام گفت: این شهدای خوشنام از ۲۶ آبان مهمان استان هستند و در مناطق مختلف تشییع و مورد استقبال مردم شهید پرور استان قرار گرفتند.

سرهنگ غلامرضا کریمی افزود: پیکر این شهداگرانقدر همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری (س) مصادف با روز شهدای گمنام در مرکز استان و در شهر اراک با حضور پُرشور مردم و نیرو‌های مسلح و هیأت‌های مذهبی از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان شهدا به سمت مصلی بیت المقدس تشیع و پس از اقامه نمازبر پیکر مطهر شهدا، تشییع خودرویی تا پارک شهدای گمنام در میدان حافظیه ادامه دارد و شهید گمنامی که متعلق به استان مرکزی است در پارک شهدای گمنام به خاک سپرده خواهد شد.

او افزود: همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) نیز مراسم وداع با شهدا و شبی با شهدا در موکب شهدای گمنام انتهای در جوار پارک خانواده اراک برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: با خاکسپاری پیکر مطهر این شهید گمنام در اراک، شمار شهدای گمنام استان از ۱۶۵ به ۱۶۶ شهید و همچنین تعداد یادمان‌های شهدای گمنام از ۷۶ به ۷۷ یادمان افزایش می‌یابد.