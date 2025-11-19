تیم والیبال جوانان شهرداری که جهت انجام برپایی اردویی راهی شهر تبریز شده بود، با انجام سه بازی تدارکاتی و کسب سه پیروزی به اردوی خود در این شهر پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تیم والیبال جوانان شهرداری که جهت انجام برپایی اردویی راهی شهر تبریز شده بود، با انجام سه بازی تدارکاتی و کسب سه پیروزی به اردوی خود در این شهر پایان داد.

شاگردان رامین ضیائی در اردوی تبریز، سه بازی تدارکاتی با تیم‌های منتخب آذرشهر، جوانان هیات والیبال آذرشهر و کارکنان شهرداری انجام دادند و موفق به برتری در هر سه دیدار شدند.