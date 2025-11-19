به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار همدان، با بیان اینکه جشن پاییزی برگ‌ریزان در سومین سال برگزاری آن در همدان، ملی می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این جشن به صورت ملی این است که همدان مقصد سفر‌های پاییزی در ایران باشد.

سید مسعود حسینی افزود: امسال برای نخستین‌بار این جشن به‌صورت ملی برگزار می‌شود و نقطه شروعی برای تبدیل همدان به مقصد سفر‌های پاییزی در ایران است و طی آن برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و هنری همدان پیش‌بینی شده است و حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان بومی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشن روز‌های پنجم تا هفتم آذر و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود گفت: فضای جشن به صورت گذر‌های متنوع طراحی شده و برای تمام گروه‌های سنی، از سالمندان تا خانواده‌ها و کودکان، برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده‌است.

حسینی افزود: گذر طعم و تبرک، گذر نغمه و شادی، گذر روستا و مزرعه، گذر بازی و هیجان، گذر خاطره و تصویر، گذر صدا و صحنه، گذر افسانه و روایت، گذر رنگ و کودک، گذر گرما و گفت‌و‌گو و همچنین شادپیمایی عروسکی از جمله بخش‌هایی است که گردشگران در آنها حضور و مشارکت خواهند داشت.