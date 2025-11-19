بعد از رکورد زنی تصادف نیسان‌های آبی در روز‌های بارانی، و با مشخص شدن مشکلات فنی و استاندارد تولید این خودرو در کشور متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به طور متوسط در جهان سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در کشور ما سالانه ۲۰ هزار نفر و در استان همدان سالانه ۴۵۰ بر اثر تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

در استان همدان بی احتیاطی رانندگان، سرعت و سبقت غیر مجاز و خواب آلودگی عامل اصلی تصادف‌ها است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: در همدان با وجود استفاده زیاد در بخش حمل و نقل در ون شهری از نیسان و کامیونت و وانت بار‌ها سهم تصادف‌های رانندگی به خاطر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ۱۱ درصد است که کمتر ازمیانگین کشوری است.

سرهنگ ابراهیم فارسی افزود: خودرو‌های نیسان به خاطر موتور قوی و بندی و سپر مستحکم در تصادف‌های رانندگی خسارت کمتری را در مقایسه با سایر خودرو‌ها می‌بینند و امسال هم تاکنون در تصادف‌های منجر به مرگ استان که در درون شهری ۴۰ نفر و در جاده‌ها ۲۳۳ نفر بوده است هیچ مورد فوتی رانندگان نیسان را نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: از اصلی‌ترین دلایل توقف تولید نیسان آبی به تایید نشدن در تست‌های استاندارد همچون عابر پیاده و انتشار آلایندگیو مصرف سوخت بالای آن است و این خودرو به دلیل طراحی قدیمی بخش فنی و بدنه قابلیت عبور از آن‌ها را ندارد.

جایگزین نیسان آبی، زامیاد EX که برخی امکانات ایمنی و رفاهی در کنار ارتقاء کالیبراسیون پیشرانه در آن شکل گرفته است و به زودی عرضه بازار می‌شود.