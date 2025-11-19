به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار نیمه‌نهایی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی ریاض عربستان، مقابل قزاقستان به میدان رفت و این بازی را واگذار کرد تا به بازی رده‌بندی این مسابقات برسد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که بعد از کسب عنوان دومی در گروه A نخستین بار در دیدار نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی حضور یافته بود، در نیمه نخست این دیدار بازی خوبی از خود نشان داد و با وجود اینکه ستاره رحمانیان، یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی ایران، در دقایق ابتدایی این نیمه مصدوم شد، توانست اختلاف گل ۳ را به یک برساند تا این نیمه ۱۳-۱۴ به سود قزاق‌ها پایان یابد.

در نیمه دوم هم بازی نزدیک پیگیری شد، اما این قزاقستان بود که از تجربه و قدرت فیزیکی برتر خود نهایت استفاده را برد و با نتیجه ۲۶ -۲۹ به برتری رسید تا در فینال حریف ترکیه شود. ملی‌پوشان کشورمان نیز به رده‌بندی این مسابقات رسیدند و باید فردا مقابل ازبکستان برای کسب مدال برنز این بازی‌ها به میدان بروند. این بازی ساعت ۱۲:۳۰ فردا، پنجشنبه، ۲۹ آبان، برگزار می‌شود.

مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۳۰ آبان با معرفی قهرمان به پایان می‌رسد.