بازیهای همبستگی اسلامی؛ راهیابی تیم ملی هندبال بانوان ایران به رده بندی
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان به دیدار ردهبندی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار نیمهنهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض عربستان، مقابل قزاقستان به میدان رفت و این بازی را واگذار کرد تا به بازی ردهبندی این مسابقات برسد.
تیم ملی هندبال بانوان ایران که بعد از کسب عنوان دومی در گروه A نخستین بار در دیدار نیمهنهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی حضور یافته بود، در نیمه نخست این دیدار بازی خوبی از خود نشان داد و با وجود اینکه ستاره رحمانیان، یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی ایران، در دقایق ابتدایی این نیمه مصدوم شد، توانست اختلاف گل ۳ را به یک برساند تا این نیمه ۱۳-۱۴ به سود قزاقها پایان یابد.
در نیمه دوم هم بازی نزدیک پیگیری شد، اما این قزاقستان بود که از تجربه و قدرت فیزیکی برتر خود نهایت استفاده را برد و با نتیجه ۲۶ -۲۹ به برتری رسید تا در فینال حریف ترکیه شود. ملیپوشان کشورمان نیز به ردهبندی این مسابقات رسیدند و باید فردا مقابل ازبکستان برای کسب مدال برنز این بازیها به میدان بروند. این بازی ساعت ۱۲:۳۰ فردا، پنجشنبه، ۲۹ آبان، برگزار میشود.
مسابقات هندبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۳۰ آبان با معرفی قهرمان به پایان میرسد.